Terzo e ultimo giorno della Leopolda di Matteo Renzi. Il coordinatore provinciale di Italia Viva Frosinone, Germano Caperna, presente all’undicesima edizione.

“Solidarietà a Matteo Renzi – ha affermato Caperna – Io sto con lui, oggi come ieri e domani. Ho partecipato a tutte le edizioni della Leopolda, ogni anno incontro moltissime persone che hanno voglia di fare. Italia Viva è una opportunità per il Paese”.

Renzi durante la manifestazione sceglie subito di esporre la sua versione dei fatti sull’inchiesta della procura di Firenze sulla Fondazione Open, che dal 2012 al 2018 ha sostenuto la sua attività politica, parlando dal palco della Leopolda. La sua è principalmente una difesa politica, per quella in aula il compito spetterà ai suoi legali. Anche se assicura che “chiederò di parlare a ogni udienza” e che darà battaglia “in sede penale e in sede civile, chiedendo i danni a chi mi sta diffamando perché i miei figli devono sapere che tutto quello che sta accadendo semplicemente non è vero, mentre la verità è che si vuole processarci perché abbiamo fatto politica”.

Fra i gadget in vendita, oltre alle penne, alle borracce, alle magliette e alle borsine targate ‘Leopolda 11’, una maglia che intende ironizzare sulle polemiche relative al cosiddetto “Air force Renzi”: sulla t-shirt c’è un Renzi in versione Tom Cruise in Top Gun, con sorriso e occhiali da sole e sullo sfondo l’aereo che decolla.

Aperto anche il banchetto per il tesseramento 2022 a Italia Viva.

