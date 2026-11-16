Veroli, le vie del vino musica e food ecco Wine not

Il prossimo 22 novembre si terrà la terza edizione di Wine not. Le vie del vino, numerose bottiglie da degustare. “Una giornata dedicata al meglio del vino italiano tra calici, territori, sapori e storie da vivere – ha affermato Gianluca Scaccia, presidente Pro loco Veroli – Una domenica di buon vino, cultura e musica”. La cittadinanza è invitata a partecipare.