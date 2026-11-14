Frosinone, delitto a Piazza Vittorio e lo sguardo di Fioralba Galassi

di Immacolata Angelastri

Proprio per questo motivo, ciò che andava in scena in quel contesto assume un significato ancora più profondo. La Compagnia teatrale Il Melograno si delinea come un’associazione di promozione sociale, finalizzata anche all’inclusione di persone straniere, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di relazioni sociali, amicizia e partecipazione. In ottemperanza a queste finalità, la Compagnia propone la commedia Delitto a Piazza Vittorio, un’opera dai contorni di un vero giallo, ambientata a Roma, che nasce come libero adattamento del romanzo Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio dello scrittore algerino Amara Lakhous. Intorno all’omicidio di un losco individuo, una folla multiculturale si anima: frammenti di vita quotidiana, intrecciati attorno all’ascensore, si trasformano così in un vero scontro di civiltà che assilla il nostro presente e il nostro futuro, infiammando il dibattito politico, sociale e religioso-culturale dei nostri giorni. Il finale, a sorpresa, contiene un messaggio di scottante attualità: il pregiudizio, lo scontro e la paura del diverso generano odio e violenza; solo il dialogo e il confronto sono le basi per costruire una società migliore. Un tema universale di grande rilevanza. Dietro questo progetto artistico e umano c’è la visione e la sensibilità della regista Fioralba Galassi. Nel corso del suo percorso teatrale, attraverso lavori e messinscene sempre attenti al sociale, all’introspezione e alle dinamiche della convivenza civile, Galassi ha saputo trasformare il palcoscenico in uno spazio vivo di incontro e riflessione. Il suo lavoro dimostra come il teatro non sia mai mero intrattenimento, ma uno strumento potente di coesione, capace di dare voce alle fragilità del presente e di abbattere i muri della diffidenza attraverso l’arte e la condivisione.

Un impegno artistico e sociale di questo calibro trova terreno fertile anche grazie all’attenzione e alla sensibilità dimostrate dalle istituzioni locali. In questo senso, va sottolineata la disponibilità e l’apertura manifestate dal Sindaco di Frosinone nel valorizzare iniziative che uniscono cultura, inclusione e partecipazione cittadina. Sostenere realtà teatrali come Il Melograno e mantenere vivi spazi fondamentali come il Teatro Vittoria significa investire direttamente nella crescita civile della città, offrendo alla comunità luoghi sicuri, aperti e stimolanti in cui ritrovarsi. In un’epoca in cui fattori esterni cercano di dividere e impaurire, la sinergia tra amministrazione pubblica, operatori della sicurezza e mondo della cultura diventa la risposta più concreta per il futuro del territorio.

Quando l’allarme tace, quando il fumo della tensione si dirada e le porte del Teatro Vittoria o i cancelli delle scuole si riaprono, resta il vero campo di battaglia. Lì fuori, chi orchestra questa guerra ibrida ha calcolato tutto: i server nascosti, i codici cifrati, il ritardo dei treni, la voce rotta dei bambini al telefono, il panico seminato a chili via email. Hanno calcolato ogni singola variabile digitale per ridurci a frammenti spaventati e isolati.

Ma c’è una cosa che i loro algoritmi non potranno mai prevedere, né intercettare, né scalfire: l’istinto umano di stringersi.

Lo vedi in quel momento esatto in cui la sirena si spegne e la paura collettiva si scioglie non nella fuga, ma nel contatto. È la squadra che con piglio sicuro rimette ordine nel caos; è il genitore che arriva di corsa e si fionda a sollevare il proprio figlio, seppellendogli il viso nell’incavo del collo; è la folla fuori dal teatro che, dopo aver tremato per un secondo, si riconosce negli occhi del vicino e si stringe in un abbraccio che sa di sfida.

Quell’abbraccio non è solo un gesto di conforto: è un atto eversivo. È la detonazione più potente che possiamo opporre al caos. Perché finché sapremo stringerci così, la loro guerra invisibile si schianterà sempre contro l’unica trincea che non riusciranno mai a bombardare: la nostra umanità che non si arrende.