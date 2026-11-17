Frosinone, open day Istituto Angeloni ecco tutto il programma. “Sei pronto a costruire il tuo domani? L’Istituto superiore “Luigi Angeloni” ti invita ai suoi open day per scoprire un’offerta formativa completa, moderna e vicina alle esigenze del mondo del lavoro e dell’università, per orientarti al meglio verso le iscrizioni”. Open day 4 dicembre, 19 dicembre, 9 gennaio, 14 gennaio, 24 gennaio, 28 gennaio, 1 febbraio e 6 febbraio. Per info contattare il numero 0775210805.

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