Veroli, inaugurazione nuova agenzia Iannarilli assicurazioni. “Si è tenuta ieri l’inaugurazione dell’ agenzia di assicurazioni di Federico Iannarilli – ha affermato Francesco Stirpe, responsabile Circolo Aonio Paleario – Un importante traguardo che segna la continuità di un percorso professionale quarantennale, ereditato con dedizione dal compianto Fabrizio. Una nuova sfida, nuovi traguardi da raggiungere: alla presenza delle autorità cittadine, dei tanti clienti e degli amici abbiamo voluto dare il nostro in bocca al lupo per un futuro prospero e ricco di soddisfazioni”. Per info contattare il numero 348896 8797.

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