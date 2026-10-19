Alatri, teatro tra storia e spiritualità 25mila euro dalla Regione Lazio

Il Progetto “Teatro tra Storia Spiritualità” si conferma tra le iniziative finanziate dalla Regione Lazio – Direzione Cultura – ottenendo un punteggio di 47,5 nell’ambito dell’Avviso pubblico dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo.

Per il quarto anno consecutivo, la proposta presentata dal Comune di Alatri, riceve un contributo pari a 25.000 euro, confermando la qualità di un percorso artistico e culturale che, anno dopo anno, ha consolidato la propria presenza nell’offerta culturale cittadina. II Progetto nasce con l’obiettivo di promuovere il teatro e le arti performative nei luoghi più caratteristici di Alatri, trasformando i siti d’interesse storico-culturale in suggestivi scenari per eventi teatrali e musicali. “Teatro tra Storia e Spiritualità” non è soltanto una rassegna di spettacoli, ma un percorso culturale volto a mettere in dialogo le arti dello spettacolo con il patrimonio storico e culturale di Alatri, offrendo al pubblico occasioni di alto profilo. Il finanziamento per il 2027 consentirà di proseguire questo percorso, con la realizzazione di un nuovo calendario di appuntamenti.

Il risultato raggiunto è frutto di un lavoro condiviso e di una collaborazione tra le diverse figure coinvolte nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative. Un ringraziamento va al Dirigente del Settore Cultura del Comune di Alatri, il Dott. Antonio Agostini, e a tutto lo staff dell’Ufficio Cultura, al Sindaco Maurizio Cianfrocca, al Delegato alla Cultura Sandro Titoni, al Direttore artistico Valerio Germani e a tutti coloro che contribuiscono e continueranno a contribuire alla crescita della manifestazione.

Redazione Digital