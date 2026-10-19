Fattoria delle zucche in Ciociaria, raccolta nei campi per i bambini ingresso gratuito. Fino al prossimo primo novembre, solo nel weekend, dalle 10 alle 18 presso azienda agricola Next, via Caragno, 114 Ceprano. Sabato e domenica i bambini potranno raccogliere e dipingere zucche, incontrare gli animali della fattoria, mangiare cibo genuino. Una giornata nella fattoria delle zucche fa vivere ai bambini la magia dell’autunno. Per info e prenotazioni contattare il numero 3342436176.

Redazione Digital