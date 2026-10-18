Guerriglia in pieno centro, saccheggiati i supermercati a Milano evacuato anche Decathlon

Il supermercato Carrefour di via Torino dopo l’assalto: cassette rovesciate, prodotti sparsi sul pavimento, confezioni e merce a terra tra i banchi frigo. Le corsie sono completamente sconvolte e il pavimento è coperto di resti della merce, in una delle immagini dei danneggiamenti nel centro di Milano.

La guardia del Carrefour ha provato a fronteggiare i violenti con un manico di scopa, aprendo la porta. Ma a quel punto i giovanissimi tutti incappucciati l’hanno aggredito, uno di loro anche con un martelletto. Così sono entrati devastando il supermercato. Molti i turisti e i passanti impegnati nello shopping che si sono chiusi dentro i negozi e che sotto choc fotografano la distruzione in strada.

Nel bilancio delle devastazioni in centro finisce anche il Decathlon di Cairoli, evacuato durante le violenze. Un altro negozio preso di mira nel cuore dello shopping milanese, mentre gruppi di giovanissimi incappucciati attraversavano le strade del centro lasciandosi alle spalle vetrine danneggiate e attività commerciali devastate.

Sono già una sessantina i giovani che si trovano negli uffici della Questura di Milano, dove sono stati accompagnati dalle forze dell’ordine per essere identificati nell’ambito delle procedure previste dal decreto Sicurezza. I controlli proseguono mentre in centro si susseguono gli episodi di devastazione e danneggiamento e le forze dell’ordine cercano di ricostruire le responsabilità dei singoli e verificare eventuali coinvolgimenti nei disordini. corriere.it