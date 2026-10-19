Veroli, il giovane Paolo Quattrociocchi sul podio al campionato mondiale di pizza piccante

eroli, il giovane Paolo Quattrociocchi sul podio al campionato mondiale di pizza piccante. “Un’emozione indescrivibile, una soddisfazione immensa e un risultato che porterò sempre nel cuore – ha affermato Paolo Quattrociocchi – Con orgoglio condivido questo 3° posto nella categoria pizza in pala piccante conquistato al 25° campionato ,ondiale di Pizza Piccante a Grisolia. Dietro questo traguardo ci sono passione, sacrificio, studio e tante ore di lavoro, ma soprattutto l’amore per un mestiere che ogni giorno mi spinge a migliorare e a mettermi in gioco. U n grazie di cuore a chi ha creduto in me, a chi mi ha sostenuto e a tutte le persone che hanno condiviso con me questo percorso. Il podio è una soddisfazione, ma la voglia di crescere e migliorare è ancora più grande! Questo è solo un nuovo punto di partenza”.