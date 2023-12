Veroli, in vendita appartamento con giardino nel centro storico

Nella magnifica cornice della parte alta del centro storico di Veroli, è in vendita una splendida casa immersa nei caratteristici vicoli e facciate in pietra. Questa meravigliosa abitazione si presenta come l’opportunità perfetta per vivere in un contesto unico e affascinante.

La casa si sviluppa su due piani e offre un’atmosfera confortevole e accogliente. Al piano terra troviamo una zona giorno con un angolo cottura in muratura, ideale per preparare deliziosi pasti in famiglia. Il salone, arricchito da un suggestivo camino, crea un’atmosfera calda e avvolgente. Inoltre, a disposizione degli ospiti, è presente un piccolo bagno di servizio. Questo piano è caratterizzato da pavimenti e colonne rivestite in cotto, che esaltano la sua autenticità. Una comoda scala con ringhiera in ferro battuto conduce al primo piano, dove è collocata la zona notte.

Il primo piano, interamente pavimentato in parquet e con soffitti in legno, ospita tre camere da letto e un bagno. La camera matrimoniale, dotata di un incantevole balconcino, offre uno splendido panorama sulle bellezze della città. Le altre due camere da letto, ampie e luminose, offrono spazi ideali per creare ambienti personalizzati e accoglienti. Il bagno è dotato di tutti i comfort necessari per il relax quotidiano.

Un vero gioiello di questa proprietà è il giardino esclusivo, accessibile dal salone attraverso una scala. Circondato dal profumo dei gelsomini, questo spazio esterno offre il luogo ideale per rilassarsi e trascorrere piacevoli momenti all’aria aperta. Inoltre, si può accedere a un suggestivo grottino in pietra, naturalmente climatizzato, che porta un tocco di autenticità e fascino. Grazie alla sua posizione privilegiata, si può ammirare un panorama mozzafiato su Veroli e sulle colline circostanti. La casa si trova inoltre a breve distanza da tutti i servizi principali, come negozi, ristoranti e mezzi di trasporto. Un vero gioiello immerso nella storia e nella bellezza del centro storico di Veroli.

Questa casa nel cuore del centro storico di Veroli è un’opportunità unica per chi desidera vivere in un ambiente ricco di storia e magia. Non lasciarti sfuggire l’occasione di possedere questa meravigliosa dimora immersa nella bellezza senza tempo della città. Per info contattare Affiliato Tecnocasa Veroli il numero 0775238997 oppure il numero 3403652841.

Redazione Digital