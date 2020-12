Veroli in miniatura. Tutto il centro storico a portata di mano. Contemporaneamente da San Leucio a Santa Croce, poi in piazza fino a San Giuseppe e a San Martino. Gli occhi che corrono da una parte all’altra incuriositi dagli scorci del paese riprodotti in scala 1 a 100. I dettagli delle chiese, dei campanili, dei palazzi, dei tetti, persino dei sampietrini.

“Sono un artigianato e ho voluto omaggiare la mia città a cui sono molto legato – ha affermato Mino Corona, autore dell’opera – Disegno su carta, poi con il pirografo l’incisione su fogli di polistirene. Cartone, colla e vernice per le decorazioni”.

Un plastico mai realizzato prima a Veroli. Esposto presso il Chiostro di Sant’Agostino.

