di Fabio Paris

Non si placano le polemiche sulla Casa della Salute di Ferentino. A replicare, questa volta, è stato il presidente del consiglio provinciale di Frosinone, Daniele Maura. L’esponente di Fdi, intende rispondere ad Andrea Pro, il giovane segretario PD di Ferentino, che aveva richiamato ancora una volta la stagione dei ‘tagli’ targata Polverini.Ad alimentare la questione un servizio, andato in onda le scorse settimane durante il programma “Fuori dal Coro” condotto da Mario Giordano su Rete4, nel quale la struttura sanitaria gigliata appariva in condizioni non adeguate a garantire la normale operatività. Lo stesso Maura tiene a sottolineare che “la responsabilità dell’attuale condizione dei nosocomi provinciali non va ricollegata solo alla gestione di centrodestra, ribadendo che essa debba essere ripartita tra le diverse presidenze della Regione e che, inoltre, durante la Presidenza Polverini i servizi sono rimasti invariati, quindi appare scorretto parlare di mala gestio citando il Decreto 80″.Al rappresentante provinciale di Fdi, fa eco la presidente di Gioventù Nazionale di Ferentino, Claudia Angelisanti: “L’attacco dell’esponete del Partito Democratico, Andrea Pro, a parer mio rappresenta una protesta sterile e infruttuosa. Visto che Fratelli D’Italia e Gioventù Nazionale hanno l’abitudine di passare dalle chiacchiere ai fatti, oltre a mettere in luce tale problematica, si sono tempestivamente attivati per dare una rilevante risposta ai cittadini, rendendo così operativa la “Casa della Salute” al fine di attuare la somministrazione di tamponi rapidi antigenici per tutti i ferentinati. Ciò prova che visite e reclami sono volti ad aiutare concretamente le persone, non per obbedire ad una composita e sguaiata propaganda, anzi, muovendosi tra le persone con umiltà e discrezionalità, facendo ciò con idee originali, spesso fonte di ispirazione”.