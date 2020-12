”Questa mattina siamo qui per raccogliere beni di prima necessità a lunga conservazione da destinare alle famiglie italiane in difficoltà – ha affermato Fernando Incitti, presidente di Gioventù Nazionale e dirigente di Fratelli d’Italia – Questo Natale si prospetta il più drammatico dal punto di vista sociale ed economico dal dopoguerra ad oggi, e dato che da anni insieme alla mia comunità umana e politica promuovo queste iniziative, lo faremo con ancor più determinazione anche durante queste finte festività. I beni raccolti saranno consegnati durante le feste alle famiglie italiane indigenti di pari passo alla raccolta giocattoli che stiamo portando avanti in questi giorni. Mentre il governo continua a voltare le spalle e a puntate il dito nei confronti di cittadini e imprenditori. Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale sono come sempre dalla parte degli italiani”.

Redazione Frosinone