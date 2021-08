“Eravamo in attesa del vaccino nello stesso piazzale in cui ogni giorno convergono tutti i mezzi che raccolgono l’immondizia del paese – hanno affermato alcuni cittadini che ieri hanno partecipato allo svolgimento della vaccinazione – Ce ne siamo resi conto soltanto quando eravamo già in fila. Alla Filippina vengono smistati i rifiuti e trasportati a Frosinone. Per quale motivo e da chi è stato scelto il piazzale dei rifiuti per ospitare due ore di vaccinazioni e non un altro piazzale presente nel territorio comunale? Soprattutto, quanto altro tempo lo stesso piazzale, sito nel centro del paese, a ridosso di abitazioni e di attività commerciali, panificio e supermercato, dovrà ospitare lo smistamento dei rifiuti? È molto grave per questo chiediamo alle autorità sanitarie di intervenire”.

Redazione Digital