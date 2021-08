Ieri sera i Carabinieri di Veroli, impegnati in un predisposto servizio finalizzato alla prevenzione dei reati in materia di stupefacenti, hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone un 19enne del posto quale assuntore di sostanze stupefacenti. Il giovane, controllato dai Carabinieri nei pressi di un noto locale del paese, a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 0,4 grammi di marijuana, occultata all’interno dei calzini. Lo stupefacente è stato sequestrato.

Redazione Veroli