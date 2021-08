“Intimidazioni vergognose al commissario del Consorzio di bonifica della Valle del Liri, Stefania Ruffo. Nella scorsa notte le gomme della sua macchina sono state manomesse da ignoti – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Le forze dell’ordine sono già al lavoro per individuare i possibili colpevoli di questo questo reato: confidiamo nel loro lavoro e che possano quanto prima fare luce su quanto accaduto. Alla dottoressa Ruffo tutta la mia solidarietà, professionista esemplare che forse proprio per la sua grande competenza e il lavoro trasparente che sta portando avanti, sta ricevendo queste esecrabili intimidazioni. Tanti i risultati concreti già ottenuti dal Commissario Ruffo che sono stati oggetto di complimenti sugli organi di stampa, penso al debito del Consorzio scesi da 20 milioni a 6, ai progetti di efficientemento nel comune di Sora, per citarne due. So che non si farà spaventare e perseguirà al meglio il suo compito”.

Redazione Digital