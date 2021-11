“La suggestiva cornice dell’ex convitto dei Padri Redentoristi ospita le classi prime della Scuola Primaria “Casamari”, quelle mura così ricche di storia stanno accogliendo e rivivendo attraverso le voci e le risate dei remigini. Le insegnanti ben consapevoli che i bambini hanno vissuto lunghi mesi di isolamento a casa, privati della socialità e della loro routine hanno ideato un progetto per far superare loro le ansie e le insicurezze derivanti da questo periodo buio. Hanno pensato bene di far vivere ai loro piccoli alunni un’esperienza speciale: portare un amico a quattro zampe nella quotidianità della vita scolastica.

Chicca, una meticcia dallo sguardo tenero e dall’indole docile, è entrata così nella vita dei 43 piccoli studenti, conquistando subito tutti i cuoricini e, nel contempo, affezionandosi immediatamente. In questo progetto così particolare, gli alunni saranno guidati a sviluppare l’empatia e la capacità di immedesimarsi negli altri; saranno educati al rispetto di tutti gli esseri viventi, a diventare cittadini responsabili nei confronti degli animali, a comprendere l’importanza di prendersi cura degli altri.

Ricordiamo, infatti, che nella scuola primaria – la prima grande istituzione con cui i bambini hanno a che fare nel corso della loro crescita – l’educazione civica può porre basi solide per l’apprendimento di come ci si dovrebbe comportare per una convivenza civile, facendo propri concetti fondamentali come, per esempio, “legalità”, “rispetto” e “sostenibilità”. Tale percorso si inserisce, inoltre, in quella che può essere definita “educazione umanitaria e ambientale”, Mission da sempre perseguita dall’ Istituto Comprensivo Veroli 2°”.

Lo comunica il Comprensivo Veroli 2.