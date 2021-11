Scatta oggi su gran parte delle strade e delle autostrade italiane, da Nord a Sud, l’obbligo delle «dotazioni invernali». Ossia: delle gomme invernali o 4stagioni (entrambe hanno l’omologazione M+S) oppure delle catene o calze nel bagagliaio pronte per essere montate in caso di necessità. Le strade interessate sono segnate dagli appositi i cartelli, che indicano la validità dell’obbligo, in genere, dal 15 novembre al 15 aprile.

Redazione Digital