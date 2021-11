Veroli, pizza e mortadella da favola ecco i panini speciali del nuovo supermercato Crai. Non si contano i pezzi preparati ogni giorno in via Crocifisso, 23. Studenti, operai e famiglie intere che preferiscono mangiare uno spuntino da favola.

È la mortadella Favola Gran Riserva del salumificio Palmieri. Una ricetta semplice e naturale, composta da sole carni italiane pregiate provenienti da suini di allevamenti del circuito DOP e il guanciale (per la preparazione dei “lardini”), sale integrale dolce di Cervia, aromi naturali, miele e con o senza pistacchio siciliano. La pizza invece inevitabilmente consegnata dai forni locali. Senza dimenticare i panini farciti con specialità del territorio.

Il supermercato di Emiliano Ceccani, da anni impegnato nel settore della distribuzione organizzata in provincia di Frosinone, offre numerosi articoli a prezzi imbattibili.

Gastonomia, ortofrutta, panetteria, prodotti tipici. La serietà e la professionalità di tutto lo staff sono il valore aggiunto alla riconosciuta affidabilità Crai. Per info contattare https://www.facebook.com/Cuor-di-Crai-Veroli-Crocifisso-109125098250389

Redazione Veroli