“Un percorso lungo, un investimento importante e un obiettivo condiviso. Oggi abbiamo inaugurato la Casa della Comunità di Veroli, in via Passeggiata San Giuseppe. Per arrivare fin qui, Comune, Regione Lazio e ASL di Frosinone hanno lavorato insieme. Il Comune ha messo a disposizione i locali, la Regione ha inserito l’intervento nella programmazione sanitaria e l’ASL ha curato il progetto e i lavori. Con circa 1,6 milioni di euro del PNRR Salute sono stati riqualificati 700 metri quadrati.

Quel lavoro comune dà oggi a Veroli e al Distretto B un nuovo punto di riferimento per la salute e avvicina i servizi sanitari alla vita quotidiana dei cittadini”.

Redazione Digital