“Nonostante le ripetute richieste formulate nel corso degli ultimi mesi, siamo giunti alla decima interlocuzione senza che l’Amministrazione sia stata ancora in grado di fornirmi un quadro chiaro, univoco e comprensibile circa l’effettivo stato della riscossione della TARI.

Ancora una volta, infatti, viene trasmessa allo scrivente documentazione che, lungi dal fare chiarezza, contribuisce ad alimentare ulteriori dubbi e perplessità.

A fronte di una documentazione così poco intellegibile, rimane tuttavia un dato incontrovertibile: risultano ancora da recuperare quasi 7 milioni di euro di TARI, sei milioni 850 mila per l’esattezza.

Sette milioni di euro non rappresentano una posta marginale del bilancio comunale. Si tratta di una somma enorme, che merita ben altra attenzione e ben altra trasparenza rispetto a quella dimostrata fino ad oggi.

Ciò che colpisce maggiormente è la distanza sempre più evidente tra la narrazione ufficiale e la realtà dei fatti.

Proprio in questi giorni si leggono sulla stampa locale dichiarazioni trionfalistiche sul definitivo superamento del riequilibrio finanziario, sui conti in salute e sulla straordinaria capacità di riscossione dell’ente.

Eppure, quando si chiede conto di uno dei tributi più importanti per le casse comunali, l’Amministrazione continua a mostrare tabelle incomprensibili e dati frammentari, senza fornire una risposta semplice e chiara a domande altrettanto semplici e chiare: perché c’è chi paga e chi non paga il servizio e se non paga perchè e da quanti anni? quanti soldi devono ancora entrare nelle casse comunali e quali sono state, concretamente, le azioni messe in campo per recuperarli?

La questione non è soltanto tecnica ma profondamente politica.

Perché se, come da proclama mediatico, il Comune ha finalmente superato la stagione del riequilibrio, sempre meno la trasparenza amministrativa sembra costituire un valore imprescindibile. Da un lato la propaganda, dall’altro ogni richiesta di chiarimento per la TARI si trasforma in una battaglia per ottenere informazioni che dovrebbero essere immediatamente disponibili ai consiglieri comunali e alla cittadinanza sopratuttto. Di certo, riguardo la TARI, a Frosinone i dati relativi al 2025 sono implacabili e non edulcorabili: aumento del canone del +3,6% (secondo i dati di Cittadinanzattiva), ovvero il doppio della media regionale del Lazio (+1,8%), a fronte di una raccolta differenziata comunale molto alta del 69,4% contro una media regionale del 55,2%. L’esatto opposto del previsto e dell’atteso. A Frosinone più si è virtuosi, più si paga. Inoltre, da un’analisi di dati seppur incompleti e parziali è emerso che, tra i morosi oltre i 1000 euro, il 75% risultano essere persone giuridiche (società, attività produttive, attività commerciali, industrie etc.). Quindi, maggiormente non paga chi produce reddito ed elevate quantità di rifiuti, pesando di fatto su gli altri.

Non può sfuggire, infatti, che ogni euro di TARI non riscosso finisce inevitabilmente per gravare sui cittadini onesti, su coloro che pagano regolarmente e che hanno il diritto di sapere quali iniziative siano state adottate nei confronti di chi, invece, continua a sottrarsi ai propri obblighi tributari. Come interpretare e decifrare le quattordici diverse modalità di riscossione, riportate nella documentazione esaminata? Dovere di consigliere comunale in merito è anche verificare: se vi siano posizioni trattate in modo diverso; se vi siano inerzie selettive; se determinati immobili o contribuenti siano rimasti stabilmente fuori dall’azione di recupero; se l’azione di riscossione sia uniforme a posizioni comparabili. Per queste ragioni non è più sufficiente ricevere l’ennesimo prospetto di difficile interpretazione. Occorre una relazione chiara, dettagliata e politicamente assumibile dagli uffici competenti e dall’Amministrazione, nella quale vengano indicati:

• le somme effettivamente recuperate negli ultimi esercizi;

• il numero e il valore delle procedure coattive avviate;

• il tasso reale di riscossione;

• le strategie adottate per ridurre lo stock dei crediti residui.

Dopo dieci richieste, continuare a sostenere che il quadro sia chiaro, significa prendere in giro non chi formula le domande, ma i cittadini che attendono risposte. La verità è che ad oggi continuiamo a non sapere, con la necessaria precisione, perché quasi 7 milioni di euro risultino ancora da incassare e quali risultati stia producendo l’azione di recupero. Perchè tanta reticenza? Quale verità nei documenti secretati? E fino a quando tali elementi non verranno compiutamente rappresentati, ogni celebrazione dei successi finanziari dell’ente rischierà di apparire quanto meno prematura, se non addirittura stridente rispetto ad una realtà che continua a presentare, per la città di Frosinone, rilevanti zone d’ombra. La trasparenza non si misura con i comunicati stampa o con gli articoli celebrativi, ma con la capacità di fornire dati comprensibili, verificabili e immediatamente leggibili.

Ad oggi, purtroppo, tale obiettivo appare ancora lontano”. Lo comunica

Giovambattista Martino, caporuppo gruppo consiliare FutuRa.