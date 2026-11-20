Picchia la compagna e controlla gli spostamenti, in Ciociaria arrestato
Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Sora hanno tratto in arresto un uomo gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. L’operazione è scaturita a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza (NUE 112) per una violenta lite tra conviventi. Giunti tempestivamente sul posto, i poliziotti hanno avviato gli accertamenti ricostruendo un drammatico contesto familiare che si protraeva ormai da anni. Dalle indagini è emerso che la vittima era sottoposta a continue condotte vessatorie, minacciose e aggressive da parte del compagno. Tali comportamenti le avevano causato profonde sofferenze morali e psicologiche, compromettendo la serenità domestica e costringendola in un perdurante stato di soggezione e timore. In particolare, l’uomo esercitava un controllo ossessivo sul telefono cellulare e sugli spostamenti della donna, arrivando inoltre a trattenerle l’intero stipendio da circa un anno. Alla luce del grave quadro indiziario raccolto, per l’uomo è scattato l’arresto e, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della competente Procura della Repubblica di Cassino, ha convalidato l’arresto e ha adottato per l’uomo la misura cautelare della custodia in carcere. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante le quali, come anche nelle successive fasi procedimentali/processuali, l’indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p. e si presume non colpevole sino a condanna definitiva.
Redazione Digital