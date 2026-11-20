Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Sora hanno tratto in arresto un uomo gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. L’operazione è scaturita a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza (NUE 112) per una violenta lite tra conviventi. Giunti tempestivamente sul posto, i poliziotti hanno avviato gli accertamenti ricostruendo un drammatico contesto familiare che si protraeva ormai da anni. Dalle indagini è emerso che la vittima era sottoposta a continue condotte vessatorie, minacciose e aggressive da parte del compagno. Tali comportamenti le avevano causato profonde sofferenze morali e psicologiche, compromettendo la serenità domestica e costringendola in un perdurante stato di soggezione e timore. In particolare, l’uomo esercitava un controllo ossessivo sul telefono cellulare e sugli spostamenti della donna, arrivando inoltre a trattenerle l’intero stipendio da circa un anno. Alla luce del grave quadro indiziario raccolto, per l’uomo è scattato l’arresto e, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della competente Procura della Repubblica di Cassino, ha convalidato l’arresto e ha adottato per l’uomo la misura cautelare della custodia in carcere. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante le quali, come anche nelle successive fasi procedimentali/processuali, l’indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p. e si presume non colpevole sino a condanna definitiva.

Redazione Digital