LaPolizia di Stato ha denunciato in stato di libertà due persone. Entrambe sono ritenute responsabili dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti e falsità materiale commessa dal privato su certificati o autorizzazioni amministrative, mentre al solo conducente del veicolo è stata contestata anche la fuga pericolosa. L’attività ha avuto origine intorno alle ore 03:15 nei pressi di via Colle Michelangelo, a Fiuggi, quando una pattuglia del locale Commissariato di P.S. impegnata nel controllo del territorio ha notato due individui darsi alla fuga a bordo di un’autovettura condotta da un terzo soggetto. Ne è scaturito un inseguimento lungo le vie cittadine, caratterizzato da manovre particolarmente pericolose per l’incolumità pubblica, conclusosi in località Altipiani di Arcinazzo, dove gli operatori sono riusciti a intercettare e bloccare il veicolo. A bordo dell’auto sono stati identificati tre occupanti. A seguito di accertamento, il conducente è stato trovato in possesso di una Carta d’Identità Elettronica a lui intestata ma risultata priva del microchip, motivo per cui il documento è stato posto sotto sequestro. Nel prosieguo delle attività investigative, nelle ore successive i poliziotti hanno esteso i controlli presso l’abitazione della donna — la passeggera fermata a bordo dell’auto. L’intervento, effettuato anche con l’ausilio di una unità cinofila, ha dato esito positivo: occultati in un contenitore dei rifiuti, sono stati rinvenuti un bilancino elettronico di precisione e circa 13,70 grammi di cocaina oltre a delle tracce riconducibili al consumo di stupefacenti e un’altra Carta d’Identità Elettronica intestata alla donna con il microchip visibilmente alterato. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e i due indagati sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per le rispettive ipotesi di reato.

Redazione Digital