Corrado Augias è morto oggi, giovedì 19 novembre. Giornalista, scrittore, autore e volto televisivo noto al grande pubblico, aveva 91 anni. Fu la televisione, negli anni Ottanta, a procurare grande notorietà a Corrado Augias. Chiunque abbia seguito con attenzione l’intricata vicenda della strage di Ustica, ricorda la chiamata che un anonimo militare fece il 6 maggio 1988 alla sua trasmissione della Rai, Telefono giallo, per denunciare coperture su quanto era avvenuto nel giugno 1980 all’aereo passeggeri Dc-9 di Itavia precipitato in mare durante il percorso da Bologna a Palermo. corriere.it