Gli agenti della polizia di Stato della Squadra Volante sono intervenuti presso un ristorante cittadino a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa per una rissa in corso. Giunti rapidamente sul posto, i poliziotti hanno avviato le operazioni per riportare la calma e separare i soggetti coinvolti. Durante le fasi di controllo, uno degli uomini presenti, in evidente stato di agitazione, ha cercato di sottrarsi alle procedure di identificazione sfruttando la presenza del proprio cane, di grossa taglia e sprovvisto di museruola. L’animale, frapponendosi con atteggiamento aggressivo tra il proprietario e gli operatori, ha di fatto impedito agli agenti di avvicinarsi e di procedere in sicurezza. Grazie alla perseveranza e alla capacità di mediazione degli operatori, nonché della compagna dell’uomo, la situazione di stallo e di pericolo, che si veniva a creare, veniva superata. Dopo l’intervento della donna, che è riuscita a calmare e a mettere in sicurezza il cane, gli agenti hanno potuto riprendere il controllo della situazione e completare gli accertamenti. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale. In ausilio sono intervenuti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri.

Redazione Digital