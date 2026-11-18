Un uomo aveva assicurato un intervento rapido per rimettere in funzione il garage, ma una volta intascato l’anticipo ha fatto perdere le proprie tracce: nei confronti del sedicente tecnico è scattata la denuncia degli agenti della Polizia di Stato, al termine di un’indagine nata dalla segnalazione della vittima, raggirata con la promessa di un lavoro mai eseguito. Tutto era iniziato nel mese di maggio quando il proprietario di un box auto, alle prese con un guasto al motore della serranda, si era affidato all’indagato per la sostituzione del meccanismo. L’uomo si era mostrato inizialmente disponibile e professionale, presentandosi puntualmente per un sopralluogo tecnico. Dopo aver esaminato il problema e pattuito il prezzo complessivo dell’intervento, aveva richiesto il versamento di un acconto di 350 euro per avviare l’opera e procurarsi il materiale necessario. Fidandosi della buona fede dell’interlocutore, il cliente aveva consegnato la somma pattuita, restando in attesa dell’inizio dei lavori. Le settimane, però, passavano senza che il tecnico si facesse vivo per completare la riparazione. Dopo circa tre mesi di attese vane, l’uomo ha deciso di tagliare definitivamente i ponti, bloccando il numero di telefono e tutti gli altri canali di comunicazione della vittima per rendersi del tutto irreperibile. A quel punto, compreso di essere stato ingannato, il proprietario del box si è rivolto al Commissariato di P.S. di Fiuggi per raccontare l’accaduto. Grazie agli elementi raccolti durante gli accertamenti, gli investigatori sono riusciti a ricostruire la vicenda e a risalire all’identità del tecnico, facendo scattare nei suoi confronti la denuncia.

Redazione Digital