Veroli, bagno di folla al Festival della filosofia gente da ogni parte

Il vento su Santa Salome ha accarezzato l’ultima serata della sesta edizione del

Festival della Filosofia di Veroli, accompagnando l’intensa interpretazione di

Alessandro Preziosi nel recital dedicato alle Confessioni di Sant’Agostino, nell’adattamento curato da Tommaso Mattei. Un finale denso di emozioni e riflessioni che ha suggellato nove serate indimenticabili, capaci di rendere protagoniste il pensiero e la parola. Preziosi ha saputo dare voce e corpo al pensiero agostiniano, trasformando la parola scritta in esperienza viva, in pensiero che vibra, nel dialogo sempre aperto tra filosofia e fede, tra ragione e mistero. Il tempo scivola via, la memoria resta incerta, il presente si dissolve mentre accade. Sant’Agostino interroga il tempo e l’anima si

scopre sospesa tra ciò che fugge e ciò che non arriva. Un successo riconosciuto non solo dalla partecipazione crescente del pubblico, ma anche dalla qualità altissima dei contenuti proposti. Nove serate, declinate tra Saggezza e Follia, Salute e Malattia, dense di riflessioni, che hanno intrecciato

filosofia, letteratura, teatro, coinvolgendo studiosi, scrittori, giornalisti, artisti e

professori universitari provenienti da alcuni dei più importanti atenei italiani, in un

confronto aperto e coinvolgente con il pubblico. “È stata un’edizione che ha superato ogni aspettativa — ha affermato il Direttore Artistico Fabrizio Vona — con voci autorevoli e appuntamenti pensati per restituire un’autentica esperienza culturale anche attraverso il coinvolgimento diretto dei

giovani”. Soddisfazione anche dall’aassessore alla Cultura Francesca Cerquozzi: “Il Festival

della Filosofia si conferma uno degli appuntamenti culturali più amati della nostra

Città. L’obiettivo era creare un evento accessibile ma di spessore, in grado di

coinvolgere le persone in un dialogo vivo tra filosofia, arte e società. Veroli ha

risposto con entusiasmo e attenzione”. Il sindaco Germano Caperna ha voluto sottolineare l’importanza strategica del Festival per Veroli: “Con il Festival abbiamo portato a Veroli non solo spettacoli di alto livello, ma anche il sapere accademico e la riflessione critica, confermando la

Città quale punto di riferimento culturale nel territorio. La partecipazione straordinaria

di pubblico ha dimostrato quanto ci sia bisogno di luoghi e tempi dedicati al

pensiero”. Con una partecipazione straordinaria e un programma che ha saputo coniugare

qualità e accessibilità, il Festival della Filosofia chiude la sua sesta edizione tra gli

applausi, con lo sguardo già rivolto al prossimo anno, nel segno della cultura che

interroga e fa crescere.

Redazione Digital