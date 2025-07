Caldo record in Ciociaria, Frosinone sfiora i 50 gradi

Le temperature tornano a salire in alcune aree d’Italia. Per la giornata di mercoledì 16 luglio è previsto il bollino arancione – livello 2 di allerta – per tre città: Firenze, Perugia e Rieti, quest’ultima unica rappresentante del Lazio ad aver raggiunto il livello intermedio di criticità. Lo indica l’ultimo bollettino caldo pubblicato dal ministero della Salute, che monitora quotidianamente 27 centri urbani lungo tutta la Penisola. A Perugia, già oggi 15 luglio in arancione, si aggiungeranno mercoledì Firenze e Rieti. Sempre nella giornata del 16 luglio, si prevede il bollino giallo – livello 1 di attenzione – per 12 città, tra cui Roma, Frosinone, Latina e Viterbo, tutte località del Lazio. Segnalazioni gialle anche per Ancona, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Messina e Pescara. La buona notizia è attesa per giovedì 17 luglio, quando le condizioni meteo sembrano migliorare sensibilmente. In quella giornata nessuna città sarà più in bollino arancione, solo nove rimarranno in giallo – tra cui Roma, Rieti, Latina, Frosinone, Perugia, Messina, Catania, Cagliari e Palermo – mentre ben 18 città passeranno in bollino verde, cioè senza rischio per la salute. Tra queste figurano anche Viterbo e Civitavecchia, città del Lazio che beneficeranno di un calo delle temperature e di una riduzione dell’umidità. Il ministero della Salute raccomanda comunque particolare attenzione a bambini, anziani e soggetti fragili, soprattutto nelle ore più calde della giornata. Tra i consigli utili: idratazione frequente, evitare l’esposizione diretta al sole, preferire pasti leggeri e restare in ambienti ventilati o climatizzati.

Redazione Digital