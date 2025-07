Posti di blocco in Ciociaria, controlli a tappeto scattano le manette

La Compagnia Carabinieri di Alatri sempre attiva nella lotta ai reati predatori ed allo spaccio di sostanze stupefacenti ed infatti la Stazione Carabinieri di Fiuggi metteva a segno un duro colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti nella città termale. I militari stavano attenzionando un uomo 49enne della vicina Torre Cajetani che avevano saputo fosse un soggetto dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona termale. Lo sviluppo delle attività investigative ha portato al controllo del soggetto che dava esito positivo in quanto sottoposto a perquisizione personale gli venivano rinvenute occultati negli slip n. 8 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo “cocaina” per un peso complessivo di circa 5 grammi. I militari allora decidevano di effettuare anche una perquisizione domiciliare presso il domicilio del soggetto. Anche quest’ultima perquisizione permetteva di rinvenire ulteriore involucro contenente sostanza stupefacente del tipo “cocaina” avente un peso di grammi 14, nonché un bilancino di precisione, un cucchiaino intriso della stessa sostanza stupefacente, vario materiale da confezionamento ed euro 135 in banconote di vario taglio, tutto a testimonianza dello spaccio che l’uomo metteva in atto nel territorio. Predetto veniva arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e l’Autorità Giudiziaria ne disponeva il regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del giudizio direttissimo. L’arresto sicuramente sarà un freno all’uso ed utilizzo di sostanze stupefacenti in quest’estate fiuggina. È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Redazione Digital