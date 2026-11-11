Veroli, a San Martino castagne e vino torna la tradizione al Caffè Arci con bruschette e olio novello
Veroli, a San Martino castagne e vino al Caffe Arci con bruschette e olio novello. Il prossimo 13 novembre dalle 18 castagne, vino e bruschette con olio novello. Una delle tradizioni più antiche nel cuore di Veroli; viale Pio Bisleti, 2, in collaborazione con l’associazione i 4 tigli, festa di San Martino. Il Caffè Arci si conferma ritrovo ideale per chi ama le cose buone. Tutti prodotti del territorio; castagne di Terelle (FR), eccellenza gastronomica, vino novello accompagnato dai migliori vini locali rossi e bianchi, pane bruschettato, obbligatoriamente di Veroli, condito con olio, appena franto, rigorosamente di Veroli. Ricco buffet e selezione musicale a cura di Gigi De Simone. Un’altra occasione per immergersi nel pieno dell’atmosfera autunnale coccolati dall’ospitalità del Caffè Arci. Per info e prenotazioni contattare il numero 3358039237.
Redazione Digital