Inseguimento rocambolesco in Ciociaria, con la macchina contro un garage

La Polizia di Stato, al termine di un rocambolesco inseguimento notturno per le vie della città conclusosi con uno schianto contro un garage e una fuga a piedi tra i cortili condominiali, ha tratto in arresto in flagranza di reato un uomo ritenuto responsabile di furto aggravato in concorso. L’operazione è stata portata a termine dagli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di P.S. di Cassino, con il supporto dei militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri. Tutto ha avuto inizio intorno alle ore 04:00, durante un ordinario servizio di controllo del territorio, quando una pattuglia della Polizia di Stato ha intercettato una utilitaria con a bordo due persone. All’alt intimato dagli agenti tramite i dispositivi di segnalazione, il conducente ha risposto accelerando bruscamente e sfilando accanto alla volante per darsi alla fuga. Avendo riconosciuto i due occupanti come soggetti già gravati da numerosi precedenti specifici per reati contro il patrimonio, i poliziotti hanno subito avviato l’inseguimento. Il guidatore ha compiuto diverse manovre spericolate mettendo a repentaglio la sicurezza stradale, fino a imboccare una strada privata e terminare violentemente la propria corsa contro la saracinesca di un box auto. Subito dopo l’impatto, i due uomini hanno abbandonato l’utilitaria proseguendo la fuga a piedi, ma sul posto sono rapidamente confluiti anche i rinforzi della Sezione Radiomobile dei Carabinieri, riuscendo a intercettarli all’altezza della vicina via Pascoli. Ormai messi alle strette, i fuggitivi si sono divisi: mentre uno è riuscito a far perdere le proprie tracce scavalcando alcune recinzioni private, il secondo è stato raggiunto e bloccato dagli Agenti. I successivi accertamenti sul veicolo hanno permesso di appurare che era stato rubato poco prima a un cittadino del posto, il quale ha sporto formale querela ottenendo così la restituzione del mezzo. All’interno dell’abitacolo e inserito nel blocchetto di accensione, gli operatori hanno inoltre rinvenuto e sottoposto a sequestro penale un passamontagna e diversi arnesi atti allo scasso, tra cui un tipico “spadino” artigianale. Al termine della formalità di rito l’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, mentre proseguono serrate le indagini e le ricerche per rintracciare il complice.

Redazione Digital