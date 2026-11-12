In giro con la motosega, in Ciociaria fermato noto malvivente

Personale della Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 46enne gravato da numerosi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. L’intervento è scaturito intorno alle ore 13:50, durante un ordinario servizio di controllo del territorio in via Fedele Calvosa. Gli Agenti della Squadra Volante hanno notato l’uomo aggirarsi a piedi con in mano una motosega di colore arancione e hanno deciso di procedere alla sua identificazione. Fermato dagli operatori, il soggetto ha riferito di aver appena terminato alcuni lavori utilizzando l’attrezzo. Tuttavia, le sue giustificazioni sono apparse fin da subito poco attendibili: il motore della motosega risultava completamente freddo, l’abbigliamento indossato non era compatibile con lavori di giardinaggio e l’uomo non è stato in grado di fornire indicazioni precise su dove e quando fosse entrato in possesso del macchinario. Alla luce dei precedenti specifici emersi a suo carico e delle incongruenze riscontrate, gli Agenti hanno approfondito gli accertamenti e, all’interno del borsello portato a tracolla dall’uomo sono stati rinvenuti e sequestrati due spessimetri rudimentali in metallo sagomato e il componente di una forbice da barbiere, ritenuti strumenti idonei a forzare serrature. La motosega e gli attrezzi da scasso sono stati sequestrati e l’uomo, dopo le formalità di rito, è stato deferito per ricettazione e possesso ingiustificato di grimaldelli. Nei confronti del soggetto, residente in un comune limitrofo al capoluogo, è stato inoltre avviato il procedimento amministrativo per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Frosinone.

Redazione Digital