Frosinone, Massimiliano Pellegrini cavaliere della repubblica

“Un prestigioso riconoscimento per il Dott. Massimiliano Pellegrini che è stato ufficialmente insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il titolo, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e conferito dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, premia una carriera caratterizzata da un profondo impegno in ambito professionale, istituzionale e sociale. Il conferimento riconosce al Dott. Pellegrini l’eccellente operato svolto come Giudice Onorario, sia su incarico del Consiglio Superiore della Magistratura sia per conto della Magistratura Militare del Ministero della Difesa. Accanto al percorso giuridico, spicca una lunga e brillante attività nel mondo dell’istruzione: già docente per il Ministero dell’Istruzione e del Merito e professore a contratto presso l’Università degli Studi dell’Aquila, ricopre anche ruoli dirigenziali di rilievo nel Sindacato Nazionale della Scuola. A completare il suo profilo è la costante dedizione al volontariato, portata avanti in diversi settori sia civili che ecclesiastici. La cerimonia solenne di consegna si è tenuta lo scorso 4 novembre 2026 nella cornice della Villa Comunale di Frosinone, durante le celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. L’evento ha visto la partecipazione delle più alte cariche del territorio: a consegnare e celebrare l’onorificenza erano presenti S.E. il Prefetto di Frosinone Dott. Giuseppe Ranieri, il Vescovo Mons. Santo Marcianò, il Comandante del Presidio Militare Colonnello Marco Santeramo e il Sindaco di San Donato Val di Comino, Dott. Enrico Pittiglio, intervenuto per portare il saluto della cittadinanza. Al neo Cavaliere Massimiliano Pellegrini giungono le più sentite congratulazioni per questo traguardo, che rende orgogliosa l’intera Valle di Comino e testimonia il valore del suo instancabile servizio alle istituzioni e alla collettività”.

Redazione Digital