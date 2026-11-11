Niente internet, una famiglia su 10 senza accesso alla rete

Secondo i dati dell’Istat sulle competenze digitali del 2026 nelle Marche circa una famiglia su 10 non ha accesso ad internet. Tra i motivi della mancanza di connessione la difficoltà di utilizzo (55,3%), le disparità di titoli di studio ( si scende dal 98,5 dove c’è almeno un laureato al 66,5% dove il massimo livello di istruzione è la licenza media). In particolare, gli anziani e le persone con un livello socio-economico più basso incontrano i maggiori ostacoli nell’utilizzo dei servizi online della Pubblica Amministrazione. Si tratta di una vera e propria barriera culturale, la cui riduzione è indispensabile anche per accedere a servizi digitali o conoscere come difendersi dai crescenti rischi di truffe, in un periodo in cui, per la Mappa dei Comuni Digitali a cura dell’Anci e della Banca d’Italia, circa un comune su quattro è stato colpito da attacchi informatici che hanno creato disservizi. “In questo quadro di sfide tecnologiche globali, tra le quali spicca, come documentano moltissimi fatti di cronaca, la sicurezza digitale, la formazione contro il digital gap è uno dei compiti di chi svolge la nostra professione nei confronti della comunità ha spiegato Diego Franzoni Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona. Dopo gli incontri realizzati in varie città marchigiane, da Senigallia a Fabriano, passando per Jesi ed Ancona, su temi come SPID, CIE, il funzionamento dei portali pubblici e le dinamiche delle truffe online, forniremo a chi lo chiederà alla nostra segreteria un vademecum contro il digital gap con i contenuti delle iniziative informative appena citate. Inoltre, stiamo già organizzando altre attività dello stesso tenore, affinchè il format già sperimentato ed apprezzato continui, in maniera strutturale. La cura dei contenuti è stata affidata agli esperti della nostra Commissione Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione (ITD) la cui guida è stata indispensabile per capire gli strumenti della digitalizzazione già disponibili. Molti cittadini, infatti, non conoscono SPID, CIE, i portali dei servizi pubblici o l’app IO. Chi li conosce, spesso, ha forti dubbi su come usarli in sicurezza. Nel kit gratuito per un cittadino digitale consapevole sono inclusi materiali su temi semplici ma di utilità ormai collettiva. Si va dallo strumentario digitale (come accedere ai servizi con SPID e CIE, cosa sono IT-Wallet, App IO, SEND, pagoPA, domicilio digitale e ANPR, e inche modo ottenere certificati anagrafici senza andare allo sportello), al lato oscuro dell’AI sino a moltissime altre regole pratiche ( verifiche in due passaggi, privacy dei profili social, tutela delle foto dei minori e le dieci regole del cittadino digitale consapevole). La cittadinanza digitale è un diritto, l’impegno degli Ingegneri a garantirlo non terminerà” conclude Franzoni.

Redazione Digital