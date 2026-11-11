Scuole evacuate in Ciociaria, allarme bomba in tutta Italia

Allarme bomba in almeno seimila scuole italiane. L’allerta è scattata da una mail anonima inviata agli istituti scolastici di diverse città. Studenti e personale delle scuole interessate

sono stati evacuati. ‘Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani’, è scritto nel messaggio firmato ‘Mikhail Antropov, leader del Vilayat di Misoginistan’. Nella mail si parla di un ‘potente ordigno’ lasciato all’interno di un sacchetto di plastica ‘con innesco a distanza’. Bonifiche da parte delle forze dell’ordine. La premier Meloni assicura che la questione viene seguita ‘con grande attenzione’ da parte del governo, ‘ma non emergono pericoli concreti’. Riunione a Palazzo Chigi alle 16 per fare il punto con i vertici dell’intelligence e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Falso allarme bomba in diverse scuole anche in Irlanda del Nord e Scozia. ansa.it