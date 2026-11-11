Finti poliziotti svaligiano compro oro, in Ciociaria arrestati 3 malviventi

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cassino hanno tratto in arresto per truffa aggravata, tre uomini di 51, 20 e 19 anni, residenti tra le province di Napoli e Caserta, ritenuti gravemente indiziati di aver preso parte a un’articolata truffa consumata poche ore prima ai danni di un esercizio “Compro Oro” di Cesena. L’operazione è stata resa possibile dalla tempestiva circolarità informativa tra le Forze di polizia e dalla immediata diramazione delle ricerche dell’autovettura utilizzata dai presunti autori. Infatti, ricevuta la segnalazione una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cassino intercettava il veicolo dopo un breve inseguimento. L’atteggiamento particolarmente nervoso degli occupanti induceva i militari ad approfondire il controllo. La successiva perquisizione personale e veicolare consentiva di rinvenire, occultata sotto il sedile anteriore del passeggero, una scatola contenente oltre 410 grammi di monili in oro, tra collane, anelli, bracciali, orecchini, monete e altri preziosi, nonché 160 oggetti simili a rubini, smeraldi e zaffiri, per un valore complessivo stimato in oltre 50.000 euro. Gli immediati accertamenti, svolti in stretto raccordo con gli investigatori della Polizia di Stato che stavano procedendo sul fatto commesso a Cesena, consentivano di ricostruire la provenienza dei beni e il sofisticato meccanismo della truffa. Secondo quanto emerso, la titolare del negozio era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era falsamente qualificato come appartenente alla Polizia di Stato, facendo apparire sul telefono una dicitura riconducibile alla “Questura di Rimini”. Con il pretesto di dover verificare alcuni preziosi nell’ambito di una inesistente attività investigativa relativa a un furto, il sedicente poliziotto induceva la donna ad avviare una videochiamata e a mostrare gioielli, oro e contenuto della cassaforte. Contestualmente, un secondo falso poliziotto convinceva il compagno della vittima ad allontanarsi dal negozio e a recarsi presso la Questura di Rimini, lasciando così la donna sola all’interno dell’esercizio. Approfittando della situazione, la vittima veniva indotta a raccogliere in una scatola i preziosi del negozio e quelli personali, ritenendoli destinati a una verifica di polizia. Poco dopo un uomo, presentatosi come appartenente alla Polizia di Stato ed esibendo un tesserino, si presentava nel negozio e ritirava la scatola, per poi allontanarsi con due complici, successivamente intercettati dai Carabinieri. La vittima riconosceva successivamente sia i preziosi recuperati sia due dei soggetti coinvolti. L’intera refurtiva veniva quindi sottoposta a sequestro per la successiva restituzione all’avente diritto. Al termine degli accertamenti, in costante raccordo con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, tempestivamente informata dell’evolversi dell’attività, i tre venivano dichiarati in stato di arresto e messi a disposizione della predetta Procura. Il successivo 30 ottobre, il G.I.P. del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della locale Procura della Repubblica, convalidava gli arresti, ed applicava ai tre indagati la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza.

Redazione Digital