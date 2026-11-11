Bambino trattenuto all’estero senza consenso della madre, fermato 53enne africano

Gli agenti della Polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fiuggi, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un uomo di 53 anni, originario della zona, con l’ipotesi di reato di sottrazione e trattenimento di minore all’estero, a seguito della querela sporta dall’ex compagna, una donna di 40 anni di origine ivoriana, che non riusciva più a riavere con sé il figlio di tre anni. La vicenda ha avuto inizio lo scorso 8 novembre, quando la madre si è presentata presso gli uffici del Commissariato di Fiuggi in evidente stato di apprensione. Secondo quanto ricostruito in sede di denuncia, lo scorso luglio la donna aveva affidato temporaneamente il piccolo all’ex compagno per potersi recare in Costa d’Avorio a sbrigare alcune questioni patrimoniali. L’accordo tra i due prevedeva che l’uomo portasse con sé il bambino in Marocco, Paese in cui risiede per motivi lavorativi, per poi riportarlo in Italia ad agosto, non appena la madre avesse fatto rientro. Tuttavia, stando al racconto della quarantenne, il figlio non sarebbe mai stato riconsegnato e l’uomo avrebbe continuato a trattenerlo all’estero senza il suo consenso.

Attivate immediatamente le procedure d’urgenza per verificare le condizioni del minore, i poliziotti del Commissariato sono riusciti a rintracciare telefonicamente il padre, il quale si trovava temporaneamente a Roma per impegni di lavoro e ha subito accolto l’invito a presentarsi negli uffici di polizia. Durante il colloquio, l’uomo ha fornito una diversa versione sulle tempistiche e sulle ragioni dell’affidamento, confermando però che il bambino si trovava effettivamente in Marocco, accudito da una baby-sitter di fiducia.

I successivi accertamenti nelle banche dati di frontiera hanno poi confermato che padre e figlio avevano lasciato insieme l’Italia lo scorso 9 luglio dall’aeroporto di Fiumicino. Alla luce degli elementi raccolti e della querela formalizzata dalla donna, il 53enne è stato deferito alla Procura della Repubblica di Frosinone.

Redazione Digital