Veroli, 100 anni dalla morte di suor Maria Fortunata Viti ecco tutto il programma

“Il 20 novembre del 1922, precisamente 100 anni fa, suor Maria Fortunata Viti, monaca del nostro monastero dei Franconi e figlia della città di Veroli, dopo 96 lunghi anni di vita, dei quali più di 70 passati in monastero, chiudeva la sua lunga giornata sulla terra entrando per l’eternità nella gioia immensa del paradiso – ha affermato Don Andrea Viselli, parroco di Veroli – ”Quando sarò in cielo continuerò a pregare per il mio prossimo”: queste parole, pronunciate prima di morire, ci assicurano il continuo ricordo nella preghiera di intercessione che la nostra Beata eleva davanti a Dio per tutti ma soprattutto per la sua e nostra città di Veroli. Anche noi non vogliamo scordarci di lei e a 100 anni dalla sua morte vogliamo rinnovare il suo ricordo. Ricordare questa figura a noi cara diventa soprattutto impegno nell’imitare le sue virtù nella quotidiana ordinarietà della vita che, vissuta mettendo in pratica il Vangelo, diventa straordinariamente bella e santa. Il triduo, animato dai comuni della nostra vicaria di Veroli e reso ancora più solenne dalla presenza dell’urna in Sant’Andrea, ci aiuterà a festeggiare con la giusta predisposizione questo evento giubilare. La messa, presieduta domenica 20 novembre mattina, da Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Fabio Bernardo D’Onorio, nella chiesa del monastero, ci permetterà di celebrarne il ricordo nel luogo dove la Beata ha vissuto la maggior parte della sua vita e dove quotidianamente si è allenata ad una vita santa. La messa solenne del pomeriggio, presieduta dal nostro vicario generale Mons.Giovanni Di Stefano nella Concattedrale di Sant’Andrea Apostolo alle 17.30, a cui tutti ci diamo appuntamento, terminerà con la processione; accompagneremo la statua della Beata, custodita in S. Andrea dai festeggiamenti di ottobre, concludendo insieme alla comunità monastica questo momento giubilare semplice e nello stesso tempo significativo e, stupendoci ancora una volta della grandezza e della misericordia dell’Altissimo, eleveremo a Lui quell’ invocazione tanto cara a Maria Fortunata… “Potenza e Carità di Dio!”.

Redazione Digital