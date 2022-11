Affitti da pagare, alle famiglie in difficoltà 31 milioni di euro dalla Regione Lazio

“La Regione Lazio ha approvato la delibera per lo stanziamento di oltre 31 milioni per destinare a famiglie e cittadini contributi per il pagamento degli affitti – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Si tratta di un supporto a chi è in difficoltà a causa della crisi economica derivante anche dagli evidenti rincari sulle bollette. Questo stanziamento sarà affidato direttamente agli enti locali, che potranno così predisporre avvisi pubblici e fornire sostegno alle persone svantaggiate per sostenere le spese di locazione. In questi anni migliaia di famiglie aventi diritto hanno beneficiato dei bonus. Purtroppo, l’aggravarsi della crisi, ha fatto sì che la richiesta sia aumentata e compito delle Istituzioni è lavorare affinché nessuno resti indietro. Come ha ricordato l’assessore Valeriani, l’auspicio è che i Comuni siano celeri nel far arrivare ai cittadini le risorse previste. Vigileremo per fornire risposte concrete a chi ha bisogno in tempi rapidi”.

Redazione Digital