Veneto, aumentano i siti produttivi contro il divario di genere

Veneto crescono i siti produttivi contro il divario di genere +56.3%. A Vicenza la prima ricerca nazionale, presentata da INHUB, con il patrocinio di UNI, che fotografa lo stato di diffusione delle politiche di genere nel nostro Paese. In un anno, i siti produttivi certificati UNI/PdR 125 in Veneto sono passati da 2397 (gennaio 2025) a 3748 (gennaio 2026) da fonte Accredia. Si tratta di un incremento di 1351 unità, pari al 56,3% in dodici mesi. Attualmente le realtà certificate venete sono 1492 per un totale di 3.748 siti. E’ questa la local inclusion del territorio, ovvero l’indice di consapevolezza che registra la diffusione della norma che riduce le differenze tra uomini e donne nei luoghi di lavoro. L’aumento considerevole dei certificati anti-gender gap, ha innescato processi virtuosi in tutta la Regione. Anche per questo, il Veneto è stato scelto per celebrare l'”anniversario” della prassi di riferimento pubblicata da UNI Ente Italiano di Normazioni. Arriva a Vicenza, giovedì 28 maggio, a Palazzo Bonin Longana (Piazza del Castello) a partire dalle 17:00, la presentazione della prima ricerca nazionale sullo stato delle politiche di inclusione adottate dalle aziende nel nostro Paese. A mettere a punto la survey, su un campione di quasi 200 imprese, di diversa struttura, dimensione e settore, è INHUB, la neonata associazione che ha l’obiettivo di accompagnare le aziende verso un cambiamento reale promuovendo una cultura inclusiva e modelli organizzativi evoluti. Tra i dati di maggiore rilevanza emersi dall’indagine c’è la percentuale delle aziende con donne in posizione apicale. Nelle micro-imprese (fino a 15 dipendenti), si riscontra la percentuale più alta di leadership a prevalenza femminile (31,82% con più del 50% di donne al vertice). Al contrario, nelle grandi imprese (oltre 250 dipendenti), tale quota crolla al 5,56%, mentre raddoppia la percentuale di soggetti aziendali che non presentano alcuna donna in posizioni dirigenziali (11,11% contro il 4,55% delle microimprese). Significative anche le cifre che registrano misure di supporto alla genitorialità: ben il 66,6% delle aziende (due su tre) adotta strumenti in questo senso. Infine, il 67% delle organizzazioni dichiara di utilizzare un linguaggio inclusivo nelle comunicazioni aziendali. Tra gli ospiti dell’iniziativa: Elisabetta Pieragostini, Presidente INHUB, Nicole Tassotti Delegata Parità di genere Confindustria Vicenza, Stefania Barbieri, Presidente AIDDA VTAA, Isa Maggi Coordinatrice Nazionale Stati Generali delle Donne, Normazione), Stefano Sibilio (Vice Direttore Generale Processi e Regolazione UNI). La ricerca sarà presentata da Ester Viola e Ludovica Testa socie fondatrici di INHUB.

Redazione Digital