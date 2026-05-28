Auguri e complimenti a Marianna Oddi

di · 28 Maggio 2026

Auguri e complimenti a Marianna Oddi che ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria industriale presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Auguri da tutta la sua famiglia e dai suoi tanti amici. Auguri anche dalla redazione di Area C quotidiano. 