Frosinone, fini fini del Rione Giardino ecco “Gli maccarùne de glie generale”

Finiffiiiiiifinfiinnu prossimo 6 giugno, a partire dalle 19, il Rione Giardino ospiterà “I fini fini del Rione Giardino”. L’iniziativa è promossa dall’Associazione culturale “Rione Giardino” con il patrocinio del Comune di Frosinone.“Manifestazioni come questa contribuiscono a custodire e rilanciare l’anima più autentica della nostra città – ha affermato il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – L’evento del 6 giugno, ospitato nel luogo simbolo del Carnevale storico frusinate e della festa della Radeca, contribuirà a valorizzare il patrimonio materiale e immateriale della città, esaltando quelle peculiarità che ci rendono unici e rinsaldando quel senso di appartenenza e quei valori identitari che permettono a una comunità di riconoscersi nella propria storia”.“‘I fini fini’ rappresentano una delle espressioni più autentiche della tradizione gastronomica frusinate e raccontano, attraverso sapori e gesti tramandati nel tempo, la storia e l’identità della nostra comunità – ha aggiunto l’assessore alla cultura Simona Geralico – Questa manifestazione unisce cultura popolare, musica e convivialità, offrendo un’occasione preziosa per riscoprire e condividere il patrimonio di tradizioni che appartiene alla memoria collettiva della città”.“ Il Rione Giardino rappresenta uno dei luoghi più identitari e simbolici della città, profondamente legato alle tradizioni popolari e alla vita della comunità – ha aggiunto l’assessore al centro storico Rossella Testa – Eventi come questo promuovono non solo la socialità, ma anche la storia e le specificità che da sempre animano Frosinone”.” Gli maccarùne de glie Generale” tra sapori, tradizioni e allegria: appuntamento il 6 giugno 2026 nel Rione Giardino, a partire dalle 19. Musica dal vivo con I Musicaria Popolare e I Bifolk.

Redazione Digital