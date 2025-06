Ucciso a coltellate nella sua villetta, al vaglio la posizione della nuora

Un uomo di 87 anni, Romolo Baldo, è stato trovato morto nella sua abitazione a Saronno (Varese): per i carabinieri si è trattato di un omicidio. Dalle prime informazioni apprese dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, è al vaglio la posizione di una familiare della vittima, la compagna del figlio, che abitava nella stessa casa del suocero. La donna è stata accompagnata in caserma, al comando della compagnia dei carabinieri di Saronno. A dare l’allarme, nella tarda mattinata di lunedì, sono stati i vicini di casa che hanno avvisato il 112: sul posto i mezzi del soccorso sanitario, ma anche alcune pattuglie dei carabinieri che dai primi rilievi hanno subito circoscritto il fatto come un caso di morte violenta: sul corpo dell’anziano ferite da arma da taglio, inferte con un coltello. Romolo Baldo è stato ucciso all’interno della sua casa, una villetta a schiera in via Pio XI, nella periferia nordest della città, non distante dalla località «Cascina Ferrara». Sul posto, oltre ai militari della Compagnia, anche i colleghi del reparto Operativo e della Rilievi; le indagini sono coordinate dalla procura della Repubblica di Busto Arsizio. Le indagini si stanno concentrando in ambito famigliare, al momento non risultano fermi. Secondo i primi elementi raccolti dagli investigatori, l’87enne era vedovo da anni, aveva due figli, un maschio e una femmina. Viveva con il figlio e la sua compagna, la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti. corriere.it