Uccisa con una coltellata alla gola, fermato il marito

Uccisa con una coltellata alla gola. Che le ha reciso la giugulare facendola morire dissanguata. La vittima è una donna di 38 anni, residente in via Flavio Gioia, nella zona Lido Lago a Battipaglia, in provincia di Salerno. Dalle prime ipotesi investigative, ad ucciderla sarebbe stato il marito, fermato poco dopo dai carabinieri. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118, ma i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso. I carabinieri hanno effettuato i primi rilievi e avviato le indagini. Anche l’uomo ha 38 anni ed è idraulico. Secondo alcuni testimoni, ha fatto uscire i bambini, poi ha aggredito la moglie. L’uomo fermato è Marco Aiello, anche lui trentottenne. Ancora non sono chiari i motivi dell’aggressione: le indagini, affidate ai carabinieri, non escludono alcuna pista. La notizia del femminicidio, che si è rapidamente diffusa, ha suscitato sgomento nella Piana del Sele, dove la famiglia era molto conosciuta, e non solo. I vicini raccontano di una coppia in apparenza tranquilla e senza particolari problemi. corriere.it