Frosinone, smartphone e accessori di contrabbando fermate 2 persone

Nel corso dell’attività, veniva rinvenuto materiale hi-tech di provenienza illecita: 11 smart-phone di ultima generazione, 2 tablet ed una borsa in pelle porta pc. Inoltre, all’interno dell’abitazione del 31enne, erano presenti anche due soggetti, una di donna di anni 37 anni e un uomo di anni 34, entrambi, come accertato nell’immediatezza, gravati della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Frosinone, con divieto di ritorno nel capoluogo per 3 anni. Successivamente, sempre gli agenti del reparto volanti hanno colto in flagranza del reato di furto un 30enne, già colpito da foglio di via obbligatorio emesso dal Questore. Per l’uomo è scattato l’arresto.

Redazione Frosinone