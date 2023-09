Frosinone, materiale scolastico alle famiglie in difficoltà ecco lo zaino solidale

Fino al 15 ottobre sarà possibile partecipare, in modalità del tutto libera e anonima, alla raccolta di materiale necessario per la scuola nell’ambito dello “zaino solidale”. Su indirizzo del sindaco, Riccardo Mastrangeli, con gli assessorati ai servizi sociali (di Fabio Tagliaferri) e all’istruzione (di Valentina Sementilli), l’iniziativa è stata attivata anche in occasione del presente anno scolastico con la raccolta, nei plessi, del materiale che sarà in un secondo momento distribuito a chi ha più bisogno. I punti per donare, allestiti con scatoloni facilmente riconoscibili, sono stati collocati presso le scuole del territorio comunale, Primaria e Secondaria di primo grado. Il materiale scolastico, a iniziativa conclusa, sarà ritirato da addetti comunali. In primo luogo, si procederà alla distribuzione presso gli studenti che fanno capo ai Servizi Sociali e alle Case Famiglia, in secondo luogo si procederà alla donazione alle Parrocchie, alle Associazioni di Categoria e ai Dirigenti dei quattro Istituti Comprensivi.

“Anche attraverso lo ‘zaino solidale’ – ha affermato il sindaco Riccardo Mastrangeli – il Comune di Frosinone intende sostenere ogni azione di supporto reciproco e mutuo aiuto nella nostra comunità, assicurando l’attuazione del piano nazionale per il benessere dello studente, creando occasioni di uguaglianza, collaborazione e pari opportunità tra gli studenti del territorio. La scuola, infatti, è il luogo dell’apprendimento, della socializzazione, della crescita, ma anche dell’inclusione e della solidarietà”. “Anche nel caso di questa seconda edizione, siamo certi che il gran cuore dei piccoli stimolerà la solidarietà da parte dei grandi – hanno aggiunto gli assessori Sementilli e Tagliaferri – Sono proprio i bambini, infatti, che mostrano, più di tutti, il desiderio di donare e di offrire un contributo, non importa se piccolo o grande, allo studio di un proprio coetaneo. Ogni persona che aderirà a questa iniziativa, contribuendo a rafforzare la coesione sociale, avrà la consapevolezza di aver fatto parte di un progetto di sostegno e di aiuto che vede protagonisti, in maniera congiunta, il Comune di Frosinone e le famiglie, insieme ai dirigenti scolastici dei quattro comprensivi che hanno supportato con grande entusiasmo l’iniziativa”.

Redazione Frosinone