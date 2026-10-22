Tutto bloccato, scaffali vuoti nei supermercati quintali di pesce e carne buttati

«Quintali di pesce sono già stati buttati via. È immorale buttare via il cibo così» tuona dalle pagine del Corriere della Sera, Carlo Alberto Buttarelli, presidente di Federdistribuzione. Il blocco dei tir non sta solo svuotando gli scaffali dei supermercati, ma sta anche determinando lo spreco di prodotti freschi come il pesce, carne, latte e latticini, frutta e verdura. E a breve potrebbero verificarsi problemi di approvvigionamento anche gli altri prodotti, come i farmaci. E persino le consegne dei fiori recisi in vista delle ricorrenze di Ognissanti e del 2 novembre sono ferme. E i produttori del Sud lanciano l’allarme: «Rischia di andare al macero il raccolto di un’intera stagione» afferma Enzo Malafronte, presidente del Consorzio Produttori Florovivaisti Campani. Anche se altrove la situazione non è al momento allarmante, il blocco di tutte le merci prodotte al Sud potrebbe presto riverberarsi anche al Centro-Nord. Tutto ciò che viene raccolto e prodotto al Sud è fermo nei depositi e rischia di deperire prima del 27 ottobre, data del prossimo incontro autotrasportatori-governo. I prodotti deperibili ( carne, frutta, latte fresco, acqua minerale) sono ormai assenti dagli scaffali dei supermercati di Campania, Puglia e Calabria. Anche in Sicilia, nonostante la revoca del blocco da parte del Comitato trasportatori siciliani (Cts), cinque giorni di mancata consegna degli alimentari hanno lasciato gli scaffali vuoti. Confagricoltura ora lancia l’allarme: «I blocchi nel Sud stanno mettendo in ginocchio le imprese agricole». «Numerosi produttori sono costretti a distruggere insalata, zucchine, melanzane, pomodori e altri ortaggi e frutta di stagione (come uva e clementine, ndr)». «Sono a rischio il reddito delle imprese agricole, la tenuta occupazionale e il futuro di interi territori. A pagare sono anche i consumatori, con ripercussioni sulla disponibilità e sui prezzi» avverte Confagricoltura. La situazione non è diversa per il latte fresco e la filiera casearia. « Nelle stalle il latte resta fermo per giorni, senza essere ritirato e conferito ai caseifici» fa sapere Confagricoltura. In alcuni casi, i produttori sono costretti a destinarlo all’alimentazione degli animali, perdendo introiti. «I prodotti freschi sono altamente deperibili e non si può attendere un giorno di più» sollecitano i produttori agricoli. L’allarme di Federdistribuzione sui quintali di pesce già buttati, si aggiunge alle preoccupazioni di tante altre associazioni di Categoria che in questi giorni hanno chiesto di garantire almeno il passaggio dei prodotti deperibili. Confesercenti fa presente che al Sud ci sono al momento difficoltà di approvvigionamento alimentari per 4 aziende su 10. Aigrim-Fipe (Associazione delle Imprese di Grande Ristorazione) segnala che la mancanza di rifornimenti sta portando alla chiusura di diversi ristoranti nel Mezzogiorno. «Un fiore reciso non si mette in magazzino. Ha una vita di pochi giorni: se non parte, si butta. Il rischio concreto è mandare al macero il raccolto di un’intera stagione»: è l’allarme lanciato da Enzo Malafronte, presidente del Consorzio produttori florovivaisti campani. Se entro quattro giorni i camion non riprenderanno a circolare, avverte il Consorzio, i fiori destinati alla ricorrenza di Ognissanti rischiano di non raggiungere i mercati e i cimiteri , con gravi «perdite che molte aziende non sono in grado di assorbire e quindi sarebbero costrette a chiudere. Non dimentichiamo – sottolinea Malafronte – che in questo momento i mercati del Nord Italia sono approvvigionati da aziende estere che sopperiscono al nostro mancato arrivo di fiori».