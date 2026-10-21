Veroli, fuoco profumi della terra e note musicali al Caffè Arci ecco la serata d’autunno al Belvedere

Non è Halloween, è un’altra cosa. Le giornate si accorciano e l’aria è più frizzante. Cresce il desiderio di rifugiarsi in un luogo caldo e accogliente. Il prossimo 23 ottobre, già dalle 19, il Caffè Arci offrirà un’esperienza sensoriale autentica, una vera e propria celebrazione dell’autunno. Fuoco all’ingresso, niente frenesia. Scenografia avvolgente, luce morbida che dipinge atmosfere dorate sulle pareti, colori e sapori stagionali. Profumi della terra, note legnose e accenni di sottobosco. I migliori vini rossi e bianchi del territorio, bollicine italiane ed estere. Selezione musicale a cura di Gigi De Simone per accompagnare conversazioni e cullare pensieri. La migliore occasione per immergersi in una magia, circondati da antiche mura custodi di memorie e di storie che resistono nel tempo. Per info e prenotazioni contattare il numero 3358039237.

Redazione Digital