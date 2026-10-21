Papa Leone XIV in piazza San Pietro, “Grazie per il sostegno e per le preghiere”

A otto giorni dall’intervento al polmone, il torna a Piazza San Pietro in papa mobile per salutare i fedeli prima dell’udienza generale. La vettura è aperta ai lati ma coperta da un tettuccio per riparare il Pontefice dalla pioggia. Come sempre saluta e benedice. Migliaia i fedeli in piazza. La papa mobile si ferma quando ci sono bambini da benedire. “Grazie per il vostro sostegno, per le vostre preghiere, grazie a Dio per la sua generosità. Rinnoviamo tutti la nostra fiducia nella bontà e nella misericordia di Dio”. ansa.it