Frosinone, torna il reparto di Ortopedia all’ospedale Spaziani maggiori servizi ai cittadini

«Il ritorno dell’Ortopedia all’ospedale Fabrizio Spaziani è una notizia che accogliamo con grande soddisfazione. È un servizio del quale abbiamo chiesto da tempo il ripristino, rappresentando un’esigenza fondamentale della nostra comunità. Ringrazio il direttore generale della Asl, Dr. Arturo Cavaliere, per aver ascoltato le nostre istanze e aver dato loro una risposta concreta, avviando il superamento di una criticità che si protraeva da oltre sei anni».

Così il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, commenta l’avvio della riattivazione del reparto di Ortopedia e Traumatologia dello Spaziani, chiuso il 22 marzo 2020 nell’ambito della riorganizzazione ospedaliera determinata dall’emergenza Covid.

La prima fase prevede sei posti letto per la degenza ordinaria, una sala gessi operativa dodici ore al giorno dal lunedì al sabato e la reperibilità notturna. L’équipe iniziale è composta da tre medici specialisti e un medico specializzando, con un successivo potenziamento legato al completamento delle procedure di reclutamento.

«Per un capoluogo come Frosinone – prosegue Mastrangeli – la presenza dell’Ortopedia nel proprio ospedale riveste un’importanza essenziale. Lo Spaziani è un punto di riferimento per la città e per un vasto circondario, con bisogni assistenziali che richiedono servizi adeguati e una risposta tempestiva, soprattutto nelle situazioni di urgenza.

La presenza dell’autostrada A1 e di importanti collegamenti viari rende questa esigenza ancora più evidente. Bisogna poter fronteggiare anche le emergenze traumatologiche derivanti dagli incidenti stradali, assicurando la disponibilità delle competenze specialistiche all’interno dell’ospedale. La distanza da Alatri e la necessità di trasferire i pazienti sono elementi che incidono sull’organizzazione dei soccorsi e sui disagi per le famiglie: poter contare nuovamente su questo servizio a Frosinone significa rafforzare la capacità di risposta del territorio».

Il sindaco sottolinea il valore della collaborazione istituzionale nel raggiungimento di questo risultato.

«Abbiamo portato all’attenzione dei vertici sanitari una necessità concreta dei cittadini. Oggi esprimiamo il nostro apprezzamento al direttore generale Cavaliere, alla direzione sanitaria e a tutti i professionisti impegnati nella riattivazione. Il loro lavoro restituisce alla nostra comunità un servizio atteso e contribuisce a rafforzare il ruolo dello Spaziani nella rete ospedaliera provinciale.

I primi sei posti letto rappresentano un passaggio importante di un percorso che auspichiamo possa proseguire con il consolidamento dell’organico e l’ampliamento dell’attività. Come amministrazione comunale continueremo a seguire questo percorso con attenzione e spirito di collaborazione. La tutela della salute e la possibilità di ricevere cure adeguate vicino a casa – conclude Mastrangeli – sono priorità sulle quali deve essere massimo l’impegno di tutte le istituzioni».

Redazione Digital